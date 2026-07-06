Piazza San Marco in piedi per Ennio Morricone

(Adnkronos) – Una Piazza San Marco gremita da cinquemila spettatori ha reso omaggio a Ennio Morricone in una serata destinata a rimanere nella memoria. "Morricone Night. Suite veneziana", il concerto organizzato dal Teatro La Fenice, domenica 5 luglio, alla vigilia del sesto anniversario della scomparsa del grande compositore, ha trasformato il cuore di Venezia in un'immensa sala da concerto a cielo aperto, regalando emozioni profonde e una lunga standing ovation finale. Fin dalle prime note il pubblico ha seguito con attenzione e partecipazione il programma diretto dal maestro Kevin Rhodes, che ha guidato Orchestra e Coro del Teatro La Fenice in un intenso viaggio attraverso le più celebri colonne sonore di Morricone. Da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, passando per La leggenda del pianista sull'oceano e The Hateful Eight, ogni brano è stato accolto da calorosi applausi. Tra i momenti più intensi della serata la rara esecuzione della Cantata per l'Europa, ascoltata in un silenzio carico di emozione e salutata da un lungo aplplauso anche per la recitazione degli attori Cesare Bocci e Luca Barbareschi e il soprano Sara Cortolezzis. Il concerto si è poi concluso con una straordinaria standing ovation di oltre cinque minuti. Il pubblico non ha smesso di applaudire il maestro Rhodes, che, visibilmente commosso, si è inginocchiato sul palco arrivando a baciarlo in segno di gratitudine per l'affetto ricevuto. La direzione del maestro americano è stata impeccabile, caratterizzata da una perfetta sintonia con la scrittura musicale di Morricone e da una gestualità elegante e coinvolgente. Apprezzata anche la sua espressiva mimica facciale, che ha accompagnato ogni passaggio musicale contribuendo a rendere ancora più intensa l'interpretazione. Da sottolineare inoltre le brillanti prove dei solisti: il pianista Antonello Maio, il violinista Roberto Baraldi e il primo oboe dell'Orchestra della Fenice Rossana Calvi, protagonisti di esecuzioni di grande livello artistico. In prima fila erano presenti i familiari del compositore, tra cui il figlio Giovanni Morricone e la vedova Maria Travia Morricone, profondamente emozionata al termine del concerto. "È stata una serata emozionante, anzi, più che emozionante", ha dichiarato all'Adnkronos. Entusiasta anche Caterina Caselli, consigliera della Fondazione Morricone, che ha commentato: "Un concerto straordinario". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Venezia Simone Venturini: "Una serata splendida. È stato bello vedere anche la signora Morricone emozionarsi". Il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi ha parlato di "un grande successo. Ancora una volta la grande musica di Ennio Morricone è stata apprezzata. Voglio sottolineare anche l'eccellenza della nostra orchestra e del nostro coro: siamo davvero una grande istituzione". Numerosa la presenza di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport e delle istituzioni. Tra gli ospiti Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo, Sabrina Salerno, Marco Paolini, Deborah Compagnoni, Paolo Crepet, Matteo Strukul e numerosi rappresentanti delle istituzioni veneziane e regionali. Con "Morricone Night. Suite veneziana", il Teatro La Fenice ha confermato ancora una volta la propria capacità di coniugare eccellenza musicale e partecipazione popolare, trasformando Piazza San Marco in un luogo di straordinaria condivisione culturale. Una serata che ha celebrato non soltanto il genio di Ennio Morricone, ma anche la forza universale della sua musica, capace ancora oggi di emozionare migliaia di persone. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 6 Luglio 2026