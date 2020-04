PiantiAMOla #restiamoacasa è la nuova iniziativa, organizzata e promossa da ‘Rigenerazioni: una comunità educante per il quartiere Candelaro’, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.PiantiAMOla nasce dal desiderio degli organizzatori di sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie all’impegno e all’importanza di restare ancora a casa per il rischio di alimentare la pandemia, occupandosi, insieme a tutta la famiglia, come segno di speranza della cura e della coltivazione di una piantina per poi fotografarla. Gli organizzatori desiderano con questa iniziativa promuovere tra i ragazzi, attraverso l’arte del giardinaggio e della fotografia, una cultura della speranza e del pensiero positivo. La manifestazione rappresenta un invito per i giovani di Foggia e le loro famiglie a rispettare l’indicazione di restare a casa, occupando il tempo in un modo creativo, certi che rispettando e seguendo le prescrizioni stabilite dagli ultimi DPCM, ritorneremo ben presto a svolgere le nostre attività quotidiane. Al concorso possono partecipare tutti i ragazzi dagli 11 ai 17 anni del Comune di Foggia, bastano alcuni semplici passaggi. Primo passo per ogni ragazzo sulle pagine social di Rigenerazioni (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) ed il sito www.foggia.donboscolasud.it. Successivamente deve seguire il tutorial di Francesco, il responsabile del laboratorio ortodidattico del progetto Rigenerazioni, che spiegherà a tutti come far nascere una piantina. Ultimo passaggio sarà quello di visitare la pagina del sito www.foggia.donboscolasud.it, dove c’è una sezione dedicata al contest PiantiAMOla #restiamoacasa, e leggere con i propri genitori attentamente il regolamento del concorso, scaricando la scheda di partecipazione. Il genitore potrà candidare il proprio figlio, compilando la scheda di partecipazione e allegando la foto dell’attività. A questo punto non resta che inviare la foto, insieme con la scheda di partecipazione via email s.cuore@gmail.com entro il 25 aprile. Le foto testimonianti l’attività dovranno avere la seguenti caratteristiche: un’inquadratura della foto della piantina (dopo dodici giorni dalla germinazione) con in primo piano il tuo pollice verde. I partecipanti regolarmente iscritti e che hanno inviato foto, non divergenti dalle finalità previste dalla manifestazione, saranno ammessi e valutati da un’apposita commissione, costituita da una commissione tecnica: giornalista, fotografo, agronomo, entro il 27 aprile. Le quattro migliori foto, selezionate dalla commissione, parteciperanno ad un web contest sulla pagina Facebook di Rigenerazioni. Le foto potranno essere liberamente votate cliccando sul simbolo mi piace rappresentato dalla mano con il ‘pollice in su’ (o similare). Ogni votante potrà esprimere un numero illimitato di voti. Il periodo utile per la votazione dal 27 aprile al 5 maggio entro e non oltre le ore 23.Saranno premiate le tre foto più votate sul web. I vincitori saranno proclamati il giorno 6 maggio, solennità di San Domenico Savio con comunicazione sul sito www.foggia.donboscolasud.it e pagina social Rigenerazioni. I vincitori della manifestazione saranno premiati con dei doni: primo premio un Kit giardinaggio, per il secondo posto un bonsai e per il terzo una pianta ornamentale. Il regolamento completo è visitabile sulle pagine social Rigenerazioni ed il sito www.foggia.donboscolasud.it

