Piantedosi:”Rafforzeremo gli organici per garantire sicurezza e legalità”

«Abbiamo parlato di alcune aree cittadine, degli organici e dell’attenzione che abbiamo riservato e continueremo a riservare a questo territorio».Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi ieri presso la Prefettura di Foggia, dove ha incontrato le autorità locali per discutere delle misure di contrasto al degrado sociale e alla criminalità giovanile.Negli ultimi due anni – ha ricordato il ministro – sono stati inviati nel Foggiano 495 agenti tra le tre forze di polizia. È un numero importante, che purtroppo ha in gran parte coperto il forte turn over. Ma stiamo lavorando per un ulteriore rafforzamento degli organici che sarà completato nel prossimo biennio. Il compito primario resta quello delle forze dell’ordine, che già stanno operando con il supporto dell’Esercito».Piantedosi ha assicurato che l’impegno dello Stato sul territorio resterà costante: «A Foggia, come altrove, serve sicurezza. Abbiamo svolto un’analisi approfondita insieme alla magistratura e alle istituzioni locali, con la sindaca e il presidente della Provincia. Ci saranno ulteriori incontri di aggiornamento, anche a Roma».Durante la visita, il ministro ha anche annunciato la prossima sottoscrizione di un accordo tra il Ministero dell’Interno e la Regione Puglia per finanziare nuovi sistemi di videosorveglianza. «Metteremo a disposizione 6,5 milioni di euro provenienti dai fondi di sviluppo e coesione, con particolare attenzione alla provincia di Foggia», ha spiegato.Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema delle mafie territoriali e del rafforzamento delle task force investigative. «I pentiti stanno dando risultati importanti – ha sottolineato Piantedosi –. Fino a poco tempo fa, questo non era un territorio incline alla collaborazione con la giustizia, ma oggi qualcosa sta cambiando. È un segnale che va incoraggiato».Nel pomeriggio, il ministro ha partecipato all’evento pubblico organizzato dalla Fondazione Antiusura Buon Samaritano, che celebra i suoi trent’anni di attività, dedicato ai temi della solidarietà e della lotta all’usura nella provincia di Foggia.



Pubblicato il 12 Novembre 2025