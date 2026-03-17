Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 69 interventi tra rigenerazione urbana, viabilità e sviluppo del territorio

Con 20 voti favorevoli e 4 contrari il Consiglio comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, il terzo dell’attuale amministrazione. Il provvedimento è stato varato nel primo trimestre del primo anno di programmazione, con un anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato. Il piano prevede complessivamente 69 interventi per una dimensione economica superiore a 143 milioni di euro. Nel dettaglio, l’importo dell’intero triennio ammonta a circa 143.179.394 euro: oltre 133 milioni destinati agli interventi da contrattualizzare o bandire nel 2026, circa 8 milioni nel 2027 e 1,8 milioni nel 2028.

“Questa programmazione raccoglie interventi di grande rilievo per la rigenerazione urbana, il rilancio e lo sviluppo della città ed è il risultato di un intenso lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale e dalla tecnostruttura comunale, con attività complesse interdisciplinari – dichiara la Sindaca Maria Aida Episcopo -. Ai Consiglieri Comunali e a tutte le professionalità impegnate nella predisposizione di questa programmazione, rivolgo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di poter proseguire con lo stesso impegno nel percorso di rilancio delle attività tecnico-amministrative della Città di Foggia. Le opere previste risponderanno alle esigenze della comunità, garantiranno crescita sostenibile e creeranno nuove opportunità di lavoro”.

Rispetto al precedente piano triennale si registra un incremento del numero di interventi, legato anche alle numerose candidature a bandi e finanziamenti presentate dall’amministrazione. Sono molti i cantieri e contratti di lavori in corso di esecuzione in città, che non compaiono più nel Piano Triennale OOPP. Alcuni prossimi alla consegna o recentemente ultimati, altri con progettazioni in atto all’interno di appalti integrati. Nel Piano Triennale 2026-28 non compaiono, inoltre, sia alcuni interventi precedentemente inseriti e candidati ai bandi PNRR 2022 ma non ammessi a finanziamento o definanziati – e per i quali si provvederà ad aggiornare le schede di candidature attraverso redazione di Progetti di Fattibilità più aderenti agli attuali bisogni, per poi riproporli nei prossimi Piani Triennali OOPP e candidarli a futuri bandi con maggior chance di successo -, sia altri per cui è necessaria una rivisitazione o un aggiornamento dei progetti alla normativa sopravvenuta, nonché uno per il quale è stata perfezionata procedura di risoluzione contrattuale in danno già oggetto di ricandidatura, che sarà nuovamente candidato al prossimo bando adeguamento sismico indetto da Regione Puglia.

“L’azione di un’Amministrazione nel campo delle opere pubbliche e della rigenerazione urbana si misura sia sulla capacità di programmare nuovi interventi sia sulla capacità di portare a compimento le opere precedentemente programmate – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso -. In questo senso, il maggior numero di interventi inseriti nel Piano Triennale, correlato alla molteplicità di candidature, ed aver contrattualizzato o sbloccato o portato a compimento lavori precedentemente programmati, finanche superando problemi e criticità rilevanti per talune opere, conferma la bontà dell’azione intrapresa dall’Amministrazione Episcopo in questo primo biennio di operatività.

Fondamentale è stato il confronto costante con i Consiglieri Comunali, con le diverse realtà sociali e con i cittadini, attraverso segnalazioni e proposte che hanno contribuito a individuare priorità e bisogni reali, utili a individuare priorità operative e scelte programmatiche più giuste. Parallelamente, gli uffici hanno avviato un lavoro di aggiornamento e revisione di alcuni progetti non finanziati negli anni scorsi o non più adeguati alle normative vigenti, candidandoli ad altri bandi di finanziamento. Allo stesso modo saranno sviluppate nuove progettazioni in modo da traguardare nuove opportunità finanziarie sempre utili per conseguire la realizzazione di altre opere pubbliche.”

“Il Piano approvato – prosegue Galasso –, potrà essere ulteriormente integrato nei prossimi mesi, inserendo nuovi interventi soprattutto nel settore della viabilità, attraverso ulteriori contratti attuativi di appalti di Accordi Quadro di manutenzione straordinaria delle strade. L’obiettivo è duplice: da un lato intervenire su numerose criticità localizzate, riguardanti strade e marciapiedi nei diversi quartieri della città, anche alla luce delle segnalazioni provenienti dai territori; dall’altro realizzare riqualificazioni più ampie su tratti stradali particolarmente estesi e, in alcuni casi, sull’intero sviluppo di alcune arterie, oggi caratterizzate da diffuse condizioni di degrado sulla rete viaria e pedonale, urbana ed extraurbana.”



Pubblicato il 17 Marzo 2026