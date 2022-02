Piano Poetry: la musica di Cammariere incontra la poesia di Damato

Sabato 19 e domenica 20 febbraio al Teatro Giordano di Foggia – Spettacolo prodotto da Aldo Mercurio, promosso in esclusiva per il Teatro Pubblico Pugliese per la Stagione Teatrale del Teatro Umberto Giordano. Le composizioni di Cammariere fanno tremare all’ascolto, un miracolo emotivo, un tripudio di percezioni che vengono dal mare. Già, è proprio il mare ad accomunare i versi ed i monologhi di Cosimo Damiano Damato e le musiche di Sergio Cammariere capace di ridisegnare la geografia in cui Oceano e Mediterraneo si uniscono in un solo bacio, una sola lingua e trovano nella poesia il loro subcontinente. Sul palco un pianoforte ed una macchina per scrivere su uno scrittoi illuminato da una lampada churchill: i monologhi, le storie e le poesie di Damato sono scandite dalle musiche strumentali di Cammariere, una contaminazione essenziale che concede solo emozioni pure in una veste nuda e minimale che racchiude anche versioni inedite delle sue perle amate dal pubblico, eseguite in un arrangiamento essenziale, solo voce e pianoforte, da “Tutto quello che un uomo” a“ Dalla pace del mare lontano”, passando per “Le porte del sogno” e “Sorella mia” e le canzoni più intime come “ E mi troverai” . Damato racconta la storia di un amore segreto, stretto fra i denti, nascosto nei silenzi delle controre maledette, magiche e sacre del Sud, rivelando la sensualità e l’impegno civile, la sacralità esistenziale, le inquietudini, l’erotismo, il dolore, i figli e il palcoscenico, disegnando immaginifiche stanze su quel giardino segreto dove cantare l’amore, quello perduto, perso e poi ripreso, dimenticato, inseguito, afferrato, sognato, sofferto, salvifico, spietato ed infinito. La poetica dell’autore, drammaturgo poeta e regista d’origini foggiane (nato a Margherita di Savoia) prende vita grazie alle composizioni per piano-solo (dal disco Piano Nudo) del cantautore calabrese che ne scandiscono il ritmo. Cammariere è soprattutto un fine compositore e questo recital è un’occasione preziosa per ascoltare la sua musica, quella più intima e segreta. Damato e Cammariere vengono da altre contaminazioni artistiche condivise: il cantautore calabrese ha scritto la colonna sonora per il film “Prima che il Gallo canti” in cui il regista pugliese racconta Don Andrea Gallo. Damato ha scritto e diretto i videoclip a cartoni animati “Dalla pace del mare lontano” (i cui versi sono liberamente ispirati a “I figli del mare” del poeta Carlo Michelstaedter) e La fine di tutti i guai ed hanno scritto a quattro mani il romanzo di formazione, ispirato alla vita di Cammariere, dal titolo Libero nell’aria pubblicato da Rizzoli. I versi di Damato e le composizioni di Cammariere sono affluenti dello stesso mare. Un mare che profuma di poesia, quella della trilogia “L’ultima sequenza di un film di Jarmusch” , ” Leonard Cohen è tornato” e “La quinta stagione” di Damato e quella della lunga discografia di Sergio Cammariere. “Io guardo la tua anima e mi sento disincantata […] Cosimo, Io e te siamo amici di pietà nascoste”. Questi versi, dedicati da Alda Merini a Damato, segnano la grande investitura per una poesia segreta che si fa parola e musica e come ha scritto Erri De Luca “la poesia di Damato è l’amore di un barbaro che prova lo sgomento di farsi gentile. L’amore al suo sprigionamento procura il ripudio di se stessi, l’identità acquisita nel monolocale. Anche un castello è tale, se abitato da solo. L’amore qui sbaraglia, spoglia e non assomiglia a niente prima. I versi sono salmoni che cercano di risalire una rapida, in obbedienza a un ordine di arrembaggio. Il vocabolario qui è trattato da energia rinnovabile.” Poesia in cui si riversa tutta la passione esistenziale del piano nudo di Cammariere in un macramè creativo impastato di sentimenti su una tavolozza drammaturgica magica di due autori del 900 e del Sud.

Condividi sui Social!