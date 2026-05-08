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Piacenza, donna trovata morta in casa: uccisa a coltellate, si cerca il marito

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(Adnkronos) – Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, connazionale 60enne che al momento risulta irreperibile.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Maggio 2026

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