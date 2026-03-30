Piacenza, 85enne trovato senza vita: ordinanza di custodia cautelare per moglie e figlio

(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sulla morte dell’85enne trovato senza vita nella sua abitazione il 25 ottobre 2025. All’alba di oggi, a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti della moglie e del figlio dell’uomo. Il provvedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura, arriva al termine di un’attività investigativa che, secondo gli inquirenti, avrebbe fatto emergere “un quadro di gravi e prolungate sofferenze” subite dall’anziano. Entrambi gli indagati sono accusati, in concorso, di maltrattamenti e sequestro di persona. Al figlio viene contestato anche l’omicidio volontario aggravato. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11.30 presso il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, alla presenza della procuratrice Grazia Pradella e del comandante provinciale Pierantonio Breda.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026