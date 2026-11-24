Piacentini (Gemelli), ‘con Centro europeo di miopia ricerca e innovazione al servizio delle nuove

“Oggi inauguriamo il Centro europeo della miopia, un luogo dove ricerca, innovazione e didattica si fondono insieme per assicurare le migliori qualità delle cure, non solo oggi, ma anche nel futuro, alle nuove generazioni di bambini e adolescenti che sempre di più saranno affetti da miopia, in passato tipica della delle persone in età più avanzata”. Così Daniele Piacentini, direttore generale Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli, alla presentazione del nuovo Centro europeo della miopia inaugurato al Policlinico Gemelli di Roma.



Pubblicato il 24 Novembre 2026