Philip Morris Italia, cambio al vertice delle relazioni esterne

(Adnkronos) – Philip Morris Italia ha annunciato oggi che, a partire dal 2 dicembre, Andrea Guglielmo sarà il nuovo direttore delle relazioni esterne dell’affiliata italiana. Nel suo nuovo ruolo, Andrea Guglielmo sarà a capo della struttura dedicata alle relazioni istituzionali, agli affari regolatori e fiscali, all’area medico-scientifica, alla comunicazione e al contrasto al commercio illecito. Responsabile delle relazioni istituzionali di Philip Morris Italia da gennaio 2025, Andrea Guglielmo è entrato in azienda nel 2014, e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’area delle relazioni esterne, tra i quali quello di senior manager per gli affari regolatori ed istituzionali di Philip Morris Italia a Roma, partecipando anche a importanti gruppi di lavoro in ambito europeo e internazionale, e quello di responsabile delle relazioni istituzionali di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, il principale polo produttivo dell’azienda a livello globale. Con una esperienza ultradecennale nel settore delle relazioni esterne, ha assunto negli anni ruoli di responsabilità sia negli affari istituzionali sia nella consulenza aziendale. Precedentemente è stato senior consultant e assistente dell’amministratore delegato presso The European House-Ambrosetti, occupandosi di progetti di consulenza strategica per aziende italiane e multinazionali. Andrea Guglielmo subentra a Michele Samoggia, che ha deciso di intraprendere una nuova sfida professionale in una società leader a livello internazionale nel campo della leadership advisory. Samoggia lascia Philip Morris Italia dopo un percorso professionale durato quasi dieci anni in cui, prima di diventare Direttore del dipartimento, ha ricoperto diversi ruoli tra affari istituzionali, comunicazione, sostenibilità e scientific engagement. In questi anni Samoggia ha dato un contributo decisivo per la trasformazione dell'azienda e per il posizionamento della stessa come uno dei principali attori nel panorama imprenditoriale italiano.

Pubblicato il 1 Dicembre 2025