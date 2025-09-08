Peugeot Care: garanzia estesa a tutte le motorizzazioni

(Adnkronos) – Nel corso del 2024 Peugeot è stato il primo costruttore europeo a introdurre un programma di garanzia fino a 8 anni o 160.000 chilometri per i modelli 100% elettrici. Una scelta che ha confermato la fiducia del marchio nella solidità della propria gamma a zero emissioni e, al tempo stesso, l’impegno concreto verso una mobilità più duratura e sostenibile. Spinta da questa visione, la Casa francese ha deciso di estendere la stessa formula di protezione a tutte le tipologie di motorizzazioni. Dal 1° settembre 2025, infatti, la Garanzia Peugeot Care sarà valida anche per vetture con propulsori termici, ibride a 48 V, plug-in hybrid e naturalmente per le elettriche già coperte dal programma. L’iniziativa sarà attiva per tutti i clienti italiani che stipuleranno un contratto di acquisto nel mese di settembre 2025, con validità fino al 30 settembre. La copertura comprende i principali organi meccanici ed elettrici fino a 8 anni o 160.000 km, con condizioni particolarmente vantaggiose. La garanzia si rinnova automaticamente e senza costi aggiuntivi: un anno di estensione dopo ogni manutenzione ufficiale per modelli termici e ibridi, due anni per gli elettrici, sempre entro il limite massimo previsto. Un ulteriore beneficio riguarda la trasferibilità: in caso di vendita della vettura, la garanzia rimane attiva e passa al nuovo proprietario, aumentando l’attrattiva sul mercato dell’usato e il valore residuo dell’auto. Con questa iniziativa, Peugeot consolida la propria strategia volta a unire affidabilità, innovazione e convenienza per i suoi clienti, offrendo una copertura unica nel panorama automobilistico europeo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Settembre 2025