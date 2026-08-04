Peugeot 9X8: al via una nuova fase di sviluppo in vista del WEC 2027

(Adnkronos) – Il Team Peugeot TotalEnergies guarda già al futuro del Mondiale Endurance avviando una nuova fase di sviluppo della Peugeot 9X8, la Hypercar impegnata nel FIA World Endurance Championship. Forte dell'esperienza maturata dal debutto nella classe Hypercar, il team francese sta lavorando a un pacchetto di evoluzioni tecniche che punta a migliorare prestazioni, efficienza e competitività in vista della stagione 2027. L'obiettivo di Peugeot è proseguire il percorso di crescita di una vettura nata come piattaforma tecnologica in continua evoluzione. Le modifiche in fase di sviluppo rappresentano infatti un passaggio fondamentale nel processo che porterà all'omologazione degli aggiornamenti previsti per il prossimo ciclo regolamentare, consolidando il lavoro svolto finora nelle competizioni endurance. Secondo il Team Principal Emmanuel Esnault, gareggiare nella categoria Hypercar significa affrontare un processo di miglioramento continuo, nel quale ogni gara diventa un'opportunità per raccogliere dati e affinare il progetto. L'elevatissimo livello competitivo del campionato mondiale spinge il team a ricercare costantemente nuove soluzioni tecniche, con l'obiettivo di mantenere la Peugeot 9X8 stabilmente tra i protagonisti della categoria. Il programma di sviluppo interesserà diversi aspetti della vettura, seguendo un approccio rivisto che coinvolgerà prestazioni, efficienza e design. La nuova fase rappresenta quindi molto più di un semplice aggiornamento tecnico: è parte integrante della strategia con cui Peugeot Sport intende rafforzare il proprio progetto endurance e preparare la Hypercar alle sfide future. La Peugeot 9X8 continua così il proprio percorso evolutivo, confermando la filosofia che accompagna il programma sportivo del marchio fin dal suo esordio. L'esperienza maturata nelle gare di durata viene infatti trasformata in uno strumento di sviluppo continuo, con l'obiettivo di incrementare competitività e affidabilità stagione dopo stagione

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Pubblicato il 4 Agosto 2026