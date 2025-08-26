Peugeot 308, un restyling per riaffermare un’offerta per tutti i gusti

(Adnkronos) – Un Leone illuminato per ribadire la sua immagine forte e la volontà di giocare ancora un ruolo chiave nel segmento C: è la scelta di Peugeot per l'aggiornamento di metà carriera per la 308 (berlina e SW), un restyling che aggiorna senza stravolgere il design esterno e interno, focalizzandosi soprattutto sull'esperienza di guida e di vita a bordo. Se il frontale adesso propone una griglia in tinta carrozzeria e paraurti con prese d'aria più efficienti, spiccano anche sugli allestimenti Style, Business e Allure i fari anteriori Full Led con la tecnologia Peugeot Matrix LED per GT e GT Exclusive. Nell'abitacolo, grande attenzione alla qualità (con l'opzione di sedili in Alcantara su alcune versioni) e al benessere dei passeggeri: si va dal sistema audio Focal Premium con 10 altoparlanti all'AQS (Air Quality System) che monitora costantemente la qualità dell'aria in ingresso nell'abitacolo e, se necessario, attiva automaticamente il riciclo dell'aria. Questo sistema è completato dal Clean Cabin, che tratta l'aria filtrando gas e particelle inquinanti. Ma è soprattutto sull'offerta di motorizzazioni che la berlina Peugeot – progettata in Francia e prodotta nello stabilimento di Mulhouse -gioca le sue carte più convincenti con quattro opzioni di propulsione, ibrida benzina (tre cilindri turbo 1.2 da 145 cv), ibrida plug-in (195 cv e una autonomia in elettrico da 85 km grazie alla batteria da 17,2 kWh), diesel (con un efficiente 1.5 BlueHDi da 130 cv) ed elettrica, con la versione E-308 100% elettrica che ora offre fino a 450 km di autonomia. Fra le novità spiccano poi le innovative funzionalità V2L e Plug & Charge. La prima consente alla batteria dell'auto di alimentare dispositivi elettrici esterni, ad esempio per ricaricare una bicicletta elettrica o azionare sistemi di illuminazione, fornendo fino a 3,5 kW e 16 A. La seconda funzione permette di facilitare le operazioni di ricarica: la stazione pubblica infatti riconosce automaticamente l'auto non appena il cavo di ricarica viene collegato, eliminando la necessità di badge, app dedicate e carte di credito. Il cliente può accedere a tutte le sue operazioni tramite lo schermo centrale della nuova 308 o l'app Free2move Charge. La funzione "Plug & Charge" è già accessibile in oltre 10.000 stazioni di ricarica in Europa, principalmente situate lungo le principali arterie stradali, e sarà ampiamente sviluppata nei prossimi anni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Agosto 2025