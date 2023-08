Petrassi (UilTemp): “Su vertenza Navigator tanto tuonò che piovve”

(Adnkronos) – "'I Navigator sono stati stabilizzati, ma i risultati sono stati mediocri'. Questa la dichiarazione che il Ministro dell’Economia ha rilasciato alla festa della Lega Romagna a Cervia. Purtroppo ci spiace ricordare al Ministro Giorgetti che quanto dice, purtroppo, non corrisponde al vero, nonostante le nostre richieste in quella direzione''. Così il Segretario Organizzativo della UilTemp, Gianvincenzo Benito Petrassi. ''Riteniamo invece che è tutt’ora necessario stabilizzarli piuttosto che accantonare definitivamente l’esperienza di specifiche figure selezionate da Anpal Servizi, formate, retribuite per quasi tre anni e poi lasciate a casa per una banalissima e superficiale bega politica -aggiunge Petrassi-. Oggi, quelle professionalità che già conoscono utenza, sistemi informatici e attività legate alle politiche attive tornerebbero utili al sistema e ai Centri per l’Impiego che si troveranno all’improvviso, con pochissimo personale a disposizione, a dover adempiere ad attività burocratiche e amministrative a seguito dell’entrata in vigore della riforma del Reddito di cittadinanza''. ''Aspettiamo di tornare al tavolo con il Ministero del Lavoro per discutere della vertenza perché siamo ancora in tempo a recuperare queste risorse che potrebbero fornire un contributo, ora fondamentale più che necessario", conclude Petrassi. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2023