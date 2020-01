Petardi venduti a minori, due denunciati a Lucera

i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato in un negozio circa 5.000 prodotti pirotecnici, pari a oltre 10 kg di polvere pirica, e denunciato persone, sorprese in flagranza di reato, mentre vendevano a minorenni di una confezione di artifici pirotecnici, riservati esclusivamente a maggiorenni. La successiva perquisizione ha portato al sequestro dei ‘botti’, tra cui petardi, mini ciccioli, bengala a pioggia, e altri prodotti pirici, esposti tra altro materiale infiammabile (accendini, fogli di carta, cancelleria, materiale plastico, ecc.), e stoccati in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, costituendo un concreto pericolo per l’incolumita’ dei clienti e degli stessi lavoratori presenti nell’esercizio commerciale.

Condividi sui Social!