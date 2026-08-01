Attualità

Perugia, musicista morto in albergo per sospetta intossicazione da monossido

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un musicista di 55 anni, nato in Sicilia ma residente a Roma, è stato trovato morto venerdì sera in una stanza d’albergo di un hotel nel centro di Perugia. L’uomo era in città per esibirsi con la sua orchestra. A lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi colleghi che non l’hanno visto arrivare. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo ormai privo di vita e nella stessa stanza una 56enne sua collega in gravi condizioni per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.  La donna è stata trasferita in gravi condizioni nel centro iperbarico di Ravenna. Carabinieri e vigili del fuoco hanno evacuato l'albergo e avviato le indagini per trovare l'origine della fuga di gas. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'hotel e l'autopsia sul corpo dell'uomo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Covid, picco di casi in Cina: a luglio è tornato al primo posto tra le infezioni respiratorie

37 minuti fa

Ceuta, Balotelli: “Italia agli italiani, Africa agli africani”

39 minuti fa

Iran, petroliera colpita in stretto Hormuz. Teheran agli Usa: “Guerrafondai. Nuovi attacchi? Piano di risposta è pronto”

1 ora fa

Scoperto traffico illegale accessori alta moda con pelli di specie animali protette

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio