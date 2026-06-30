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Persona, in arrivo la serie Netflix

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(Adnkronos) – La saga videoludica Persona si prepara a estendere il proprio raggio d'azione oltre il mercato tradizionale dei videogiochi. Secondo quanto riportato da Variety, Netflix ha avviato lo sviluppo di una serie televisiva in live-action basata sul franchise di Atlus. Il progetto è stato affidato allo sceneggiatore e showrunner Christopher Monfette, che opererà insieme a un team di produttori esecutivi che include Shawn Levy e Robert Atwood di 21 Laps. Interpellata sulla questione, Netflix ha temporaneamente declinato ogni commento ufficiale. L'operazione televisiva si inserisce all'interno di una precisa strategia di rilancio commerciale della proprietà intellettuale, destinata a convergere con le prossime uscite videoludiche della serie. Sul fronte del gaming, Atlus prevede il lancio di Persona 4 Revival, remake del quarto capitolo, programmato per il 18 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam e Microsoft Store. A questo si aggiunge il recente annuncio ufficiale di Persona 6, sesto capitolo principale della linea narrativa principale, destinato alle medesime piattaforme di attuale generazione. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Giugno 2026

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