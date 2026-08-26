Sostenibilità

Perplexity e NVIDIA presentano Portable Computer, l’AI per l’elaborazione locale

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(Adnkronos) – Perplexity e NVIDIA hanno annunciato il lancio di "Portable Computer", un agente di intelligenza artificiale progettato con architettura "local-first", ottimizzato e reso disponibile in versione anteprima sulla piattaforma hardware NVIDIA DGX Spark. L'iniziativa trasferisce le funzionalità di ricerca e ragionamento tipiche degli agenti virtuali direttamente sui sistemi fisici degli utenti, consentendo l'esecuzione di flussi di lavoro complessi e la gestione dei file in locale per proteggere la riservatezza delle informazioni, dei modelli e delle attività di elaborazione.  L'infrastruttura NVIDIA DGX Spark garantisce la velocità nell'inferenza dei modelli linguistici di grandi dimensioni e un funzionamento continuo, elementi necessari per gestire processi di elaborazione privati di lunga durata. Il software è in grado di operare sia con archivi locali sia di connettersi ad applicativi esterni quali Gmail, Outlook, Slack e GitHub, offrendo la possibilità di trasferire in modo selettivo determinate operazioni sulle infrastrutture cloud nei casi in cui siano richiesti dati aggiornati o capacità computazionali avanzate. La compatibilità nativa con il sistema operativo Windows verrà resa disponibile a partire dal mese di settembre. 
—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Agosto 2026

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