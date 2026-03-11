Attualità

Perego di Cremnago: “Industria, sicurezza e innovazione ambiti inseparabili”

(Adnkronos) – “Economia, sicurezza e innovazione non possono più essere considerati ambiti distinti, ma devono integrarsi in una visione strategica di lungo periodo per rafforzare competitività e autonomia dei paesi”. A sottolinearlo è Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, in un videomessaggio trasmesso nel corso della quinta edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere e in programma a Verona fino al 13 marzo. “Per molto tempo abbiamo considerato economia, sicurezza e innovazione come ambiti distinti. Oggi non è più possibile”, ha affermato il sottosegretario, sottolineando come la competitività di una nazione, la sua autonomia strategica e la stabilità sociale dipendano dalla capacità di integrare industria e tecnologia in una visione di lungo periodo. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e competizione per materie prime, energia e supremazia tecnologica, Perego di Cremnago ha evidenziato che “l’industria non è più solo una questione di produzione, ma un’infrastruttura strategica da tutelare”. 
