Per rifare una piazzetta vengono abbattuti 52 alberi

“Siamo molto delusi di come si sta evolvendo la gestione del verde di questa amministrazione. Avevamo cominciato un percorso, avevamo fatto firmare il patto verde in campagna elettorale a tutti i candidati sindaci. Oggi constatiamo che si va avanti esattamente come si faceva in passato”.

Maurizio Marrese, responsabile provinciale del Wwf, ha firmato con altre associazioni foggiane una nota molto critica sull’abbattimento degli alberi in piazza Sant’Eligio. Il progetto risale al 2018, il cantiere, secondo quanto esposto dai cartelli in loco, doveva essere concluso il 5 ottobre 2024. Fermi i lavori per qualche tempo, sono ripresi con il taglio degli alberi, ben 52: “Inizialmente, ci era stato comunicato che solo 26 alberi al massimo erano a rischio di abbattimento, a maggio era così. Purtroppo durante i lavori si sono accorti che anche altri non potevano durare. Abbiamo fatto un sopralluogo come ambientalisti, secondo noi almeno dieci si potevano salvare. Siamo mortificati. Esistono tecniche per risanare gli alberi”.

Marrese spiega anche quanto sia responsabilità delle precedenti amministrazioni se alberi trascurati giungono a questo stato, compreso il fatto che, nelle torride estati, non ricevono la dovuta irrigazione di soccorso. Dato il passato, con l’aggiunta del presente, il risultato è stato un massiccio taglio dei pini. “Avevano 60 anni, occorreranno almeno altri 30-40 anni per avere alberi del genere. D’altra parte la piazza è stata fatta non molto tempo fa, non era messa male, si poteva fermare il progetto avendo le spalle larghe se, a fronte di questo, comportava tali abbattimenti. Il finanziamento pubblico non è il fine, ma un punto di arrivo, invece ciò che viene eliminato è sempre e solo il verde. Niente di nuovo”.

Gli ambientalisti concordano che alcuni di quelli presenti in piazza Sant’Eligio fossero pericolosi, da questo a mettere una pietra tombale su tutti, ce ne corre. I pini, con le loro radici, hanno fatto danni in molte parti della città: “Il pino per il clima di Foggia è quello più indicato, i tigli che hanno piantato in via Napoli, invece, hanno cominciato a perdere le foglie in agosto. La progettazione urbana del verde va studiata”. Stanno meditando, dopo l’ultima piazza ripulita dal verde antico: “Se continua questo andazzo, se viene meno il rapporto di fiducia con l’amministrazione, non escludiamo l’accesso agli atti sui progetti”.

La consulta del verde, che è stata approvata in consiglio comunale, non è ancora partita. “Al momento è in mano qualche dirigente”, secondo Marrese.

L’assessora Lucia Aprile è intervenuta in video per chiarire quello che è avvenuto, e date le numerose critiche ricevute. A occuparsi della valutazione dello stato degli alberi sono stati dei “professionisti agronomi”. Di fatto rimanevano 8-10 alberi che potevano essere salvati, ha detto, ma dovevano essere monitorati per un anno con la possibilità che, alla fine, dovessero essere comunque abbattuti. “Il mio ufficio ha deciso di abbatterli perché, dovendo rifare quella piazza, immaginiamo una nuova visione di quell’area e di poter preservare le funzioni degli alberi: il mantenimento dell’ombreggiatura, il filtraggio e il decoro estetico. Con le chiome diradate questi pini riducevano di molto le loro funzioni”. Saranno piantati nuovi alberi ad alto fusto.

Stesso discorso su via Gramsci, i cui marciapiedi, per lunghi tratti, sono al momento quasi impraticabili. Insistono 122 alberi: “Ne andranno in abbattimento 16, sono secchi, morti”. Anche per questi ci saranno delle piantumazioni “compensative”. Aprile ha concluso con delle considerazioni politiche: “Il mio ufficio lavora in questi termini, un buon padre di famiglia farebbe questo ragionamento nella gestione delle proprie economie domestiche e per motivi di programmazione. Per anni non si è pensato a una programmazione del verde, magari qualcuno temeva che questo facesse perdere voti. Me ne assumo la responsabilità. Lo faccio in piena consapevolezza, il meglio per la città e per i cittadini”. E per chi volesse informazioni ulteriori, ha aggiunto, gli uffici e lei stessa sono pronti a fornirle.

Paola Lucino



Pubblicato il 14 Novembre 2024