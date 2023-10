Per l’olio evo la sfida da vincere è educare i consumatori alla qualità

Per vincere le sfide del mercato dell’olio extra vergine di oliva italiano di qualità, per il leader del maggior consorzio nazionale del comparto (“Italia olivicola”) nonché Presidente di Cia-Puglia e vice Presidente nazionale Cia, Gennaro Sicolo, è necessario che frantoiani e filiera produttiva facciano squadra, educando i consumatori a riconoscere la qualità dell’olio evo d’eccellenza, da quella che invece è mera concorrenza, talvolta anche sleale (sofisticazioni, prodotto extra Ue, etc.), fondata unicamente sul prezzo. Infatti Sicolo, con riferimento alle dichiarazioni del presidente dell’Associazione dei Frantoiani della Puglia, Stefano Caroli, che la scorsa settimana ha lanciato l’allarme dei prezzi troppo alti delle olive per i frantoiani nell’annata che sta per cominciare anche nella nostra regione e del fatto che, per la campagna olivicola in fase d’avvia, le cooperative dei produttori olivicoli potrebbero essere costrette a svendere l’olio prodotto qualora i frantoiani nell’imminente campagna olearia, non acquistando le olive a causa degli alti rischi di mercato di detto prodotto, lasciassero che il conferimento alle cooperative e, quindi, senza un prezzo prefissato, fosse l’unico canale di commercializzazione delle olive da olio per i produttori olivicoli. Per Sicolo, “in Puglia le cooperative e i consorzi che uniscono gli olivicoltori sono fondamentali, anche e soprattutto in questo momento storico, per valorizzare realmente l’eccellenza delle olive pugliesi e dell’olio extravergine che da esse trae qualità e proprietà organolettiche e nutritive di ottimo livello”. “Cooperative e consorzi non svendono, – sostiene il Presidente di ‘Italia olivicola’ – ma valorizzano il nostro prodotto”. Quindi, ha aggiunto Sicolo, “i frantoiani devono affrontare la questione del prezzo in un’ottica di sistema di cooperazione”, perché “svendere non risolverebbe il problema, anzi lo renderebbe più grave, perché nel medio e nel lungo periodo ci sarebbero una svalutazione e un impoverimento anche del lavoro dei frantoi”. Pertanto, ha affermato inoltre Sicolo, “il sistema delle cooperative e dei consorzi olivicoli ha dato ampia disponibilità all’Associazione Frantoiani per modalità di acquisto delle olive che rendano più sostenibili il conferimento del prodotto”, invitando i frantoiani a lavorare insieme a cooperative e consorzi, in quanto “gli egoismi interni alla filiera – ha sottolineato il presidente pugliese della Cia – hanno già creato disastri”. Per Sicolo questo “è il momento di affrontare il mercato educando i consumatori ad acquistare olio extravergine d’oliva a un prezzo che rispecchi qualità e salubrità e che sia remunerativo sia per gli olivicoltori che per i frantoiani”. Ribadendo che “da parte del sistema cooperativistico e dei consorzi c’è la massima disponibilità verso i frantoiani”, poiché “le due componenti devono andare insieme” e che “è necessario superare le logiche di bottega e dei compartimenti stagni”. Una necessità, quest’ultima, da affrontare per Sicolo “mettendosi a tavolino, insieme, per mettere in campo soluzioni avanzate in cui si vince insieme e il settore, nel suo complesso, regga le sfide epocali che il mercato sta imponendo”. Sfide provocate negli ultimi tempi soprattutto dagli aumenti esponenziali dei costi di produzione (concimi, carburanti, energia elettrica, etc.). “Alternative a questo modo di agire – ha rilevato ancora Sicolo – non ce ne sono”, perchè “o vinciamo insieme oppure scompariamo sotto i colpi di altri sistemi olivicoli, europei ed extraeuropei”. Quindi, per il presidente di Cia Puglia e del consorzio “Italia olivicola”, la nostra regione e l’Italia “devono uscire dall’angolino in cui le si vorrebbe ricacciare” nel comparto dell’olivicoltura e dell’olio extra vergine di qualità. Però, per fare questo, ha spiegato Sicolo, “serve interconnettere tutte le componenti del sistema olivicolo e oleario pugliese e nazionale”. E quindi, ha concluso Sicolo, “fare il lavoro che il nostro Paese ha fatto sul vino, per esempio, dove il messaggio sulla qualità è stato percepito dai consumatori, che adesso risultano educati a una valutazione premiante delle eccellenze”. E questa, nell’annata olivicola ed olearia già ai nastri di partenza, sarà forse la vera sfida non solo per cooperative ed i frantoiani, ma anche per i potenziali acquirenti e consumatori di olio extra vergine di oliva nazionale, e in particolare pugliese, di qualità.

