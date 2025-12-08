Attualità

Per la Prima della Scala 1 milione 11mila telespettatori su Rai1

(Adnkronos) – "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovič, l'opera andata in scena alla Prima della Scala del 7 dicembre, trasmessa in diretta dai Rai 1 dalle ore 17.58 alle 21.57, ha ottenuto il 6.4 % di share con 1 milione 11 mila telespettatori. Diretta dal maestro Riccardo Chailly, il dramma del compositore russo ha ricevuto oltre 11 minuti di applausi del Teatro milanese.  
Pubblicato il 8 Dicembre 2025

