Il Latina, ormai è diventata la bestia nera del Foggia. Per il terzo anno di fila la squadra di Di Donato esce dallo ‘Zaccheria’ con i tre punti, confermandosi anche squadra piuttosto performante lontana dalla mura amiche. Il Foggia non avrebbe neppure meritato la sconfitta. Infatti nel primo tempo la squadra di Cudini non ha demeritato – almeno nella prima parte – , pur esponendosi alle ripartenze degli avversari, l’ultima delle quali diventata letale. Confusa e ricca di colpi di scena la seconda frazione, nella quale il Foggia è riuscito a trovare il pari e ha avuto anche l’occasione per completare la rimonta, prima del gol di Mastroianni che ha posto fine alla contesa.

Foggia-Latina 1-2: il tabellino

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Fiorini (1’st Tonin), Frigerio (32’st Rossi), Vezzoni (46’st Pazienza); Peralta (32’st Embalo), Tounkara. A disposizione: Cucchietti, De Simone, Tonin, Pazienza, Agnelli, Odjer, Papazov, Idrissou, Brancato. Allenatore: Cudini

LATINA (3-4-2-1) Cardinali; De Santis, Marino, Cortinovis; Paganini (29’st Serbouti), Di Livio, Cittadino, Crecco (26’pt Ercolano); Del Sole (29’st Jallow), Riccardi; Mastroianni (47’st Fella). A disposizione: Vona, Bertini, Perseu, Fella, Gallo, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. Allenatore: Di Donato

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Taverna di Bergamo – Sbardella di Belluno



Pubblicato il 25 Novembre 2023