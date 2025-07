Per il Censis l’Università di Foggia è un’eccellenza nella didattica

“L’università di Foggia si conferma come uno degli atenei più dinamici e competitivi nel panorama accademico nazionale, grazie a risultati di eccellenza nella qualità della didattica che la collocano tra i primissimi in Italia secondo la classifica CENSIS 2025. Nonostante la giovane età – con soli 25 anni di storia – e un contesto competitivo che vede la presenza di università con tradizioni secolari e strutture consolidate l’Università di Foggia si distingue per l’elevata qualità dell’offerta formativa, attestandosi come punto di riferimento nel settore didattico a livello nazionale”. Lo afferma in una nota il rettore Lorenzo Lo Muzio. “L’analisi della didattica – sottolinea ancora – che coinvolge l’intero sistema universitario italiano, premia con il massimo riconoscimento diverse aree di studio dell’ateneo foggiano. 1° posto nelle lauree magistrali in Educazione e Formazione (105 punti), Giuridico (102,5 punti) e Medico-Sanitario e farmaceutico (101 punti). Nel Mezzogiorno d’Italia, dai primi dati disponibili e dalle classifiche per aree disciplinari, l’Università di Foggia ha ottenuto il primo posto per le lauree magistrali negli ambiti Agrario-Forestale e Veterinario, Educazione e Formazione, Giuridico, Letterario-Umanistico, Medico-Sanitario e farmaceutico. Anche per i corsi a ciclo unico, l’Università di Foggia si è classificata al primo posto nel Sud Italia per Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria”. “Parallelamente ai risultati didattici – è detto ancora – l’Ateneo si colloca al 14° posto nella classifica CENSIS dedicata ai medi atenei italiani salendo di una posizione rispetto allo scorso anno Particolarmente rilevante è il significativo miglioramento registrato nell’ambito della comunicazione istituzionale, con un incremento di 12 punti rispetto al 2024 . “Lo scorso anno abbiamo celebrato i 25 anni dell’Università di Foggia, un traguardo importante che ci ha permesso di riflettere sul percorso compiuto e sulle ambizioni future”. “Oggi, vedere la nostra realtà universitaria posizionarsi al primo posto in molte aree disciplinari della didattica e entrare nella top ten in numerosi altri settori – conclude il rettore – rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione”.



Pubblicato il 19 Luglio 2025