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Peppone ospite dell’Adnkronos: “Della cucina amo le storie che ci sono dietro. La spesa è un atto

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Dalle terre dimenticate del nonno alla tv, dalla missione umanitaria in Senegal al titolo di Ambasciatore della Cucina Italiana nel Mondo dal ministro Lollobrigida, fino all’amore per il Potenza Calcio: il conduttore, all’anagrafe Giuseppe Calabrese, volto di ‘Linea Verde’ e ‘Camper’, ospite dell’Adnkronos, racconta la sua visione dell’Italia, fatta di cultura dei territori. “L’agricoltore è un piccolo eroe, dobbiamo farlo sentire sacro”, dice. E avverte: “Non sopporto l’invidia e l’arroganza, mi piace la frase ‘“Ti voglio bene’”.


Pubblicato il 20 Ottobre 2026

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