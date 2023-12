Peppe Zullo: “Usare il cervello e mangiare di qualità”

E’ arrivato, specie nelle zone collinari, il primo freddo pungente e pure la neve. Anche la gastronomia allora segue i ritmi del tempo e delle stagioni, specie quando ci avviamo a tappe importanti come Natale. E allora per capire come deve essere la cucina invernale in proiezione feste, il Quotidiano ha intervistato un grande chef, il mediatico Peppe Zullo, titolare della splendida Villa Jamele a Orsara.

Peppe, fa freddo. Come deve essere la cucina in questo momento dell’anno?

“Quella di sempre che predico da tempo: semplice, essenziale, sobria e legata alla terra e ai prodotti dell’orto. Cucina semplice per gente intelligente, dico io”.

Che cosa vuole dire?

“Che bisogna farsi furbi e non sprecare come spesso ad esempio avviene a Natale tanto cibo. Ricordo che mangiare troppo e male, non fa neanche bene all’ organismo. Bisogna al contrario, usare il cervello e mangiare di qualità, tenendo in conto i prodotti del territorio e soprattutto delle stagioni. Bisogna mangiare stagionale”.

Una cucina salutistica…

“No. Sono per un modo di cibarsi serio ed essenziale e questo lo possono fare anche i cosiddetti chef stellati. Basta volerlo”.

Che cosa suggerisci?

“Io sono da sempre un sostenitore accanito, delle verdure e dei prodotti della terra a patto che siano genuini. Inoltre, oggi più che mai, abbiamo bisogno di esaltare la tradizione che spesso nel nome di assurde idee di rivisitazione è trascurata o peggio ancora mortificata. Ecco perchè in questo tempo di freddo e sotto le feste, suggerisco di consumare molti legumi, che fanno bene, le cime di rapa con la pasta e l’ acciuga, il marasciuolo e le splendide cicerchie con olio extravergine di oliva. E i lampascioni vanto della nostra terra”.

Dovendo indicare un tuo piatto?

“La mia specialità sono le linguine con ragù di ceci, baccalà e cime di rapa (in foto), un mix ideale e non pesante e naturalmente invito ad usare l’extravergine di oliva”.

Ci indichi un secondo intonato a questi principi…

“Come detto, amo le verdure e allora segnalo una bella teglia al forno di verdure con lampascioni, patate, peperoni e zucca. Piuttosto io userei molto questo elemento, la zucca, che non costa tanto ed ha svariate utilizzazioni in cucina. Un altro piatto che merita ed è da degustare ovviamente cucinandolo bene, è la teglia alla barese con riso, patate e cozze. Per la Immacolata segnalo una ricca insalata di arance, olive nere, finocchi e acciughe, una delizia. Non trascurerei neanche il baccalà che è una ricchezza ovviamente se cucinato in modo adeguato. Poi i carciofi ripieni che rimangono una delizia e il pancotto foggiano”.

Da bere?

“In Puglia abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Io andrei su un rosso robusto e dunque sul classico Nero di Troia, un grande vino sempre attuale pure nella versione rosato. Ma abbiamo anche il primitivo che non è affatto male, anzi”.

Dolci?

“Anche qui punterei sulla frutta che è tanta. Penso ad una bella e saporita crostata di confettura di arance, o di sambuco o al classico ed intramontabile pasticciotto salentino. Ci abbinerei un tradizionale rosolio penso a quello all’ alloro o alle foglie di amarena. Bisogna riscoprire con sapienza ed intelligenza la tradizione, anche per risparmiare e tutti sappiamo come in questo periodo fare la spesa sia caro, evitando il superfluo”.

BV



Pubblicato il 22 Dicembre 2023