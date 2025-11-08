Peppe Vessicchio, Maria De Filippi: “Un maestro di vita, non solo d’orchestra”

Attualità

(Adnkronos) – "È difficile crederci. Mi sembra impossibile". Così Maria De Filippi, sui social, invia un messaggio di cordoglio per la morte del maestro d'orchestra Peppe Vessicchio.  "Mi vengono in mente i tuoi occhi sempre sorridenti e comprensivi. Occhi che esprimevano saggezza, autorevolezza, gli occhi di un grande Maestro, non solo d'orchestra ma di vita. Ti sorrido e tu sorridi a mezza bocca come sempre. Ti voglio bene".  
Pubblicato il 8 Novembre 2025

