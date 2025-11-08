Attualità

Peppe o Beppe Vessicchio? Il mistero del nome svelato dal Maestro

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si dice Beppe Vessicchio o Peppe Vessicchio? Alla domanda che per anni ha appassionato fan e giornalisti ha risposto lo stesso direttore d'orchestra napoletano, sciogliendo ogni dubbio con la sua proverbiale ironia: "Sopra l'Arno è Beppe, sotto l'Arno è Peppe". Un gioco geografico che legittima entrambe le versioni, ma che lascia chiaro il suo legame con la tradizione napoletana: lui stesso si firmava "Peppe". Per anni molti lo hanno chiamato Beppe senza sapere del piccolo equivoco. E lui? Sorrideva bonariamente, accogliendo lo sbaglio con un rimprovero gentile e un'aria divertita, come solo un maestro dalla simpatia sincera sa fare. In fondo, Vessicchio resta un uomo per ogni latitudine: un Peppe sotto il sole di Napoli, un Beppe sopra il fiume Arno, un volto popolare per tutti gli italiani. (di Paolo Martini) 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Djokovic rinuncia alle Finals? Il labiale che fa sperare Musetti

18 minuti fa

Amanda Sandrelli, la morte del fratello Giovanni: “Mi ha spezzato il cuore”

19 minuti fa

Welfare, Fava a Elle Active: “Presto Inps rilascerà portale famiglia e genitorialità”

51 minuti fa

Svelato a Bergamo ‘Grande Cardinale in piedi’ di Giacomo Manzù

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio