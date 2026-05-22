Pentecoste 2026 alla Parrocchia Spirito Santo di Foggia

Domenica 24 maggio alle ore 9.30, la Parrocchia Spirito Santo di Foggia promuove la seconda edizione della “Camminata”, non agonistica tra le strade della parrocchia, nell’ambito delle iniziative della Pentecoste 2026. L’iniziativa, dal titolo “Corri nello Spirito, cammina nella fede”, nasce con l’obiettivo di vivere un momento di comunità, condivisione e testimonianza, unendo il valore dello sport al cammino della fede. Non una gara, dunque, ma un’occasione per ritrovarsi insieme – famiglie, bambini, giovani, adulti e anziani – in un clima di festa, partecipazione e fraternità. La camminata attraverserà le strade della parrocchia e vuole essere un segno semplice ma significativo: camminare insieme per riscoprire la bellezza dell’appartenenza a una comunità viva, capace di generare relazioni, accoglienza e speranza. Al termine del percorso è prevista una sosta presso la stele dedicata a Francesco Marcone, per un momento di commemorazione e riflessione. Sarà un gesto di memoria civile e comunitaria, nel segno della legalità, della responsabilità e dell’impegno condiviso contro ogni forma di violenza e sopraffazione. Questo momento assume un significato particolare in vista dell’inaugurazione del Presidio di Legalità intitolato a “Don Tonino Bello”, che avverrà presso la Parrocchia Spirito Santo la sera di Pentecoste, dopo la Celebrazione eucaristica delle ore 19,00. La scelta di unire la camminata al ricordo di Francesco Marcone e all’avvio del Presidio di Legalità richiama con forza il senso profondo della Pentecoste: una comunità che si lascia guidare dallo Spirito per uscire, incontrare, costruire legami e farsi promotrice di pace, giustizia e bene comune. La Parrocchia Spirito Santo, insieme all’Oratorio San Domenico Savio, invita tutti a partecipare a questa giornata, pensata per valorizzare il territorio parrocchiale e rafforzare il senso di comunità attraverso un’esperienza accessibile a tutti. L’evento è realizzato con il sostegno e la collaborazione di realtà associative, sportive, commerciali e del volontariato del territorio, che hanno scelto di accompagnare la parrocchia in questa iniziativa di aggregazione, memoria e promozione del bene comune.



Pubblicato il 22 Maggio 2026