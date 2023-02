Pentassuglia: “Un avviso esagerato nei termini e nelle argomentazioni”

“Un avviso esagerato nei termini e nelle argomentazioni”: l’ assessore regionale all’ agricoltura dottor Donato Pentassuglia commenta così la volontà europea di collocare sulle bottiglie di vino la dicitura “Nuoce alla salute”.

Assessore Pentassuglia, che cosa ne pensa?

“Lo trovo un avviso decisamente esagerato sia nei toni che nelle argomentazioni, il solo risultato che si propone, e forse raggiunge, è quello di spaventare”.

Che cosa non va?

“E’ sbagliato pensare che il vino in sè faccia male. E’ certamente vero che l’ alcol in genere, dunque non solo vino, bevuto in eccesso è nocivo alla salute. Ma appunto parlo di quantità notevoli. Se mi bevo una damigiana di vino sto male, ma un bicchiere al pasto e di buona qualità non solo non crea danni, ma , a parere dei medici, risulta persino salutare”.

Ogni cibo o bevanda assunta in eccesso è dannosa…

“Appunto. Il problema non è il vino, ma l’eccesso. Tra l’altro non comprendo come mai una scritta del genere non debba venire apposta su tutte quelle bevande delle quali non conosciamo la composizione”.

Che risultati potrebbero venire fuori da questa iniziativa europea?

“Corriamo il serio rischio di mettere in ginocchio un settore importante della nostra economia, dopo aver fatto tanti sacrifici. Ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che esista quasi la volontà di mettere in ginocchio questo settore, sono atteggiamenti e condotte che accadono ciclicamente”.

Che cosa sarebbe stato giusto per lei?

“Se proprio volevano fare qualche cosa di utile, sarebbe stato corretto e sensato avvisare sul consumo consapevole del vino e dell’alcol in genere evitando ogni forma di abuso. Insomma, un invito al consumo consapevole, ma questo non vale solo per il vino. Vale per i cibi e per ogni alimento che se assunto in eccesso diventa dannoso per la salute”.

Magari in Europa sono preoccupati non solo per la salute fisica, ma per l’alcolismo che dilaga (succede anche da noi) tra i giovani. Spesso li vediamo bere in eccesso con ogni conseguenza…

“Bisogna educare a bere, ovviamente. Questo è un fatto prima di tutto sociale e poi culturale e sanitario. Bisogna parlarne in famiglia, ma anche a scuola e le istituzioni devono fare il loro dovere per sconfiggere la piaga dell’alcolismo”.

Che cosa al contrario bisogna promuovere?

“La dieta mediterranea che è salutare. Non a caso in questa dieta un bicchiere di vino è contemplato”.

Che pensa di questa polemica?

“Assolutamente inutile e controproducente. Siamo arrivati al punto in cui si fa terrore sul vino e si lanciano le farine di insetti”.

A proposito di vino, come va quello pugliese?

“Bene. Oggi abbiamo sovrapproduzione e le cantine sono piene di giacenza. La qualità però è ottima”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!