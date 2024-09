Pensioni per statali a 70 anni, la proposta di Zangrillo

(Adnkronos) – Statali in pensione a 70 anni su base volontaria. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, che in un'intervista al Corriere spiega di avere ""proposto un 10%" di percentuale possibile di adesioni. "Nel costruire il piano di Bilancio di medio termine settennale, da inserire nella prossima legge di Bilancio, con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti stiamo ragionando di approfondire l’opportunità di trattenimento fino a 3 anni in più…per le amministrazioni, anche quelle decentrate, che considerano una leva gestionale importante la possibilità di trattenere al lavoro fino a 70 anni (nel caso di pensionamento a 67) un numero di dipendenti in percentuale sul turnover. Su base volontaria", afferma. Ma l'obiettivo è, allo stesso tempo, di continuare il rafforzamento della PZ: "Nel 2023 abbiamo assunto 173 mila persone. Faremo altrettanto nel 2024 e nel 2025. E continueremo ad assumere, perché da qui al 2030 la PA perderà quasi un milione di persone, che andranno in pensione, dopo il calo di 300 mila dipendenti, che non sono stati sostituiti a causa del blocco del turnover dal 2010 al 2020". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Settembre 2024