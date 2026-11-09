Pensioni, Manageritalia: “Tagliare perequazione significa tagliare fiducia nel sistema”

(Adnkronos) – “L’ennesimo intervento sulla perequazione delle pensioni non incide soltanto sul reddito dei pensionati, ma rischia di compromettere un elemento essenziale per la sostenibilità del sistema: la fiducia nel patto previdenziale tra Stato e cittadini”. E’ la posizione di Manageritalia, espressa a margine dell’audizione sulla Legge di Bilancio di Marco Ballarè, presidente Manageritalia, vicepresidente Cida e nell’occasione capodelegazione della Confederazione. “Modificare ripetutamente le regole – continua Ballarè – significa generare incertezza non solo tra chi è già in pensione, ma anche tra chi oggi lavora e, soprattutto, tra i giovani. Un sistema previdenziale sostenibile deve essere anche credibile, equo e prevedibile nel tempo. Per questo abbiamo chiesto la soppressione dell’art. 55 e il mantenimento dell’attuale sistema di rivalutazione per scaglioni”.

Secondo le elaborazioni Itinerari Previdenziali-Cida, un pensionato con 5.500 euro lordi mensili avrebbe accumulato dal 2012, a causa dei mancati adeguamenti pieni all’inflazione, una perdita di circa 96 mila euro, alla quale si aggiungerebbero circa 1.530 euro nel 2027. Manageritalia sottolinea inoltre la necessità di tutelare la previdenza complementare contrattuale, evitando interventi sulla portabilità che possano indebolire un modello costruito attraverso decenni di contrattazione collettiva, nata già nel 1956.

“La previdenza – chiude Ballarè – non è soltanto una voce di bilancio. È un impegno di lungo periodo tra generazioni. La sostenibilità dei conti è indispensabile, ma altrettanto indispensabili sono certezza delle regole, equità e fiducia. E già oggi non sono pochi i manager non ancora in pensione, anche giovani, che ci chiedono da un lato di difendere e dall’altro di capire di più della loro pensione futura, tant’è che abbiamo ampliato i servizi di consulenza”. Manageritalia chiede quindi una visione organica e di lungo periodo della previdenza, pubblica e complementare, capace di garantire sostenibilità senza indebolire la fiducia di lavoratori, pensionati e nuove generazioni.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026