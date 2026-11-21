(Adnkronos) – “Chi ha lavorato ha consegnato allo Stato soldi veri, e lo Stato li ha spesi, a volte anche male: baby pensioni, quote, calcoli troppo generosi. Oggi chi ha versato chiede solo di riavere quel valore, rivalutato come si deve. Se questo patto salta, salta anche la solidarietà. In Italia il lavoro sopporta un carico fiscale tra i più alti dei Paesi Ocse e lo si accetta solo in cambio di tutele future. Se anche queste vengono erose, chi ha risorse sarà spinto a puntare su rendite finanziarie e immobiliari, o a lavorare e investire all’estero. È il contrario di ciò che serve a un Paese che vuole tornare a crescere”. Lo ha detto Marco Ballarè, presidente Manageritalia, in conclusione dell’Assemblea nazionale dell’organizzazione dei manager, ricordando la contrarietà dell’associazione ai tagli alla rivalutazione delle pensioni previsti dalla legge di bilancio.

L’assemblea, incentrata sulla necessità del Paese di tornare a crescere, anche grazie ad una forte managerializzazione delle Pmi, ha ribadito che “senza crescita non possono crescere le retribuzioni di chi lavora, ferme da decenni, si continuerà a punire con misure inique i pensionati di oggi e domani, visti come bancomat del sistema, e sarà ulteriormente depotenziato il welfare pubblico per quanto riguarda sanità e istruzione”.

Sempre sulle pensioni Ballarè ha detto: “Non è solo una questione di equità verso chi è già in pensione. È una questione di credibilità del sistema previdenziale. Se lo Stato cambia continuamente e in peggio le regole dopo che i contributi sono stati versati, quale fiducia può chiedere a chi oggi ha 30 o 40 anni e dovrà contribuire ancora per decenni?” Per Manageritalia, quindi, gli interventi ripetuti sulla perequazione producono un doppio danno: riducono progressivamente il potere d’acquisto dei pensionati e indeboliscono il patto previdenziale tra generazioni.

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Pubblicato il 21 Novembre 2026