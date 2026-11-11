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Pensioni, Inps: perequazione da gennaio, aumento subito nel cedolino

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(Adnkronos) – L’Inps applicherà la perequazione delle pensioni dalla rata di gennaio 2027. L’aumento, secondo le ultime news, sarà riconosciuto subito e sarà visibile nel cedolino di tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il minimo. 

Le eventuali differenze legate alle nuove regole di rivalutazione, ancora all’esame del Parlamento, saranno regolate con un conguaglio successivo, che servirà solo a perfezionare gli importi. Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno. 

In linea con le indicazioni del governo, l’Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell’anno. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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