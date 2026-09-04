Pensionato incendiario, sorpreso ad appiccare roghi

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Serracapriola e militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale) di Foggia, durante tutta la fase delle indagini, coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia hanno eseguito l’ordinanza agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Foggia, con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a carico di un pensionato di Serracapriola per incendi avvenuti sul territorio del comune della provincia di Foggia tra i mesi di luglio e agosto. L’uomo, stando a quanto viene riferito, è stato ripreso ad appiccare incendi di vegetazione in varie località dell’agro del comune Foggiano. Le indagini svolte dai Carabinieri Forestale, mediante l’esame di immagini videoriprese, hanno permesso di constatare come l’uomo, attraverso l’accensione diretta, appiccava il fuoco alla vegetazione di diverse aree, anche interne all’abitato di Serracapriola, per poi allontanarsi, a bordo di un’auto, ignaro di essere stato ripreso. Gli incendi propagatisi hanno interessato diversi ettari di vegetazione e stoppie.



Pubblicato il 4 Settembre 2026