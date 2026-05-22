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Penelope Cruz: “Sul set del mio ultimo film ho pensato di morire”

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(Adnkronos) –
Penélope Cruz ha raccontato di aver temuto di morire sul set de 'La bola negra', presentato in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. L’attrice, che nel film interpreta una cantante di cabaret, ha spiegato in conferenza stampa di aver ricevuto una diagnosi allarmante da un medico, alla vigilia delle sue scene notturne, quelle in cui il suo personaggio si esibisce per i soldati. "Stavo per entrare in scena, mi stavo mettendo la parrucca, quando qualcuno è venuto a dirmi: ‘A quanto pare hai un aneurisma cerebrale’", ha ricordato. "Ho pensato che stessi per morire. È stata un’esperienza totalmente surreale".  Un falso allarme. Il giorno successivo, dopo ulteriori controlli, il medico le ha confermato che poteva continuare a cantare e ballare. Cruz ha definito quel momento "un miracolo". 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Maggio 2026

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