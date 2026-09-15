“Penelope” apre la strada al nuovo Incubatore della Terra Vecchia

A Palazzo Carmelo nascerà il nuovo “Incubatore Comune” e il primo segno visibile sarà “Penelope”, l’opera di Alessia Forconi destinata a essere trasferita nella struttura che dovrà ospitare attività, imprese e iniziative legate alla rigenerazione della Terra Vecchia. È attorno a questa prospettiva che si è sviluppato a Cerignola il confronto su arte, imprenditorialità femminile e legalità, con istituzioni, professionisti, corpi intermedi e mondo produttivo chiamati a discutere di come rimettere in movimento una parte della città che conserva patrimonio, identità e potenzialità ancora non pienamente espresse. “Incubatore Comune”, finanziato attraverso il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nasce proprio con questo obiettivo: creare un luogo capace di mettere in relazione impresa, inclusione sociale, rigenerazione urbana e nuove opportunità per chi vuole investire o costruire il proprio percorso professionale a Cerignola.

Una delle direttrici riguarda il vecchio centro storico, dove il programma punta a stimolare nuove attività commerciali e sociali, restituendo funzioni a strade e spazi che negli anni hanno perso presenza e continuità. L’altra guarda alla nascita e al consolidamento di imprese locali, con particolare attenzione ai soggetti più fragili e alle forme di autoimprenditorialità.

Il tema è stato affrontato durante il convegno “Arte, Imprenditorialità Femminile e Legalità”, aperto dai saluti del sindaco Francesco Bonito e moderato dall’assessora allo Sviluppo Economico Aurelia Tonti. Nella prima parte si è discusso del ruolo dei corpi intermedi con Lucia Latorre di Confcommercio/Terziario Donna ed Erasmo Digiorgio della Camera di Commercio di Foggia.

La seconda sessione ha spostato il confronto sul rapporto tra impresa, legalità e nuovi modelli di crescita, con gli interventi della manager culturale Alessia Montani, del procuratore di Foggia Enrico Infante, dell’imprenditore Giuseppe Di Donato e di Michela Manduano.

È in questo quadro che “Penelope” assume un significato preciso. L’opera, realizzata da Alessia Forconi a cura di MAMA.ART srl, con la direzione artistica di Alessia Montani e Andrea Guastella, richiama nel linguaggio contemporaneo forme classiche e mette in relazione figura umana, natura e terra.

La sua collocazione a Palazzo Carmelo non vuole restare un episodio isolato ma l’idea è di usarla come primo tassello di un percorso più ampio che tenga insieme arte, spazi urbani, agricoltura, impresa e inclusione sociale, facendo emergere ciò che Cerignola possiede già e che spesso viene raccontato per compartimenti separati.

Masserie, fosse granarie, produzioni agricole, centro storico e patrimonio materiale e immateriale diventano così parti di uno stesso racconto con l’obiettivo di costruire un’identità più riconoscibile e creare condizioni capaci di attrarre interesse, investimenti e nuove occasioni di lavoro.

Nel corso dell’incontro sono stati richiamati anche esempi come Stornara, Matera, la Val di Noto e Piazza Armerina, territori nei quali l’arte contemporanea e una narrazione coerente hanno contribuito a rafforzare i flussi turistici e a riattivare aree storiche. Per Cerignola la scommessa è diversa: non replicare modelli già visti, ma costruirne uno proprio, partendo dalle risorse esistenti e mettendo in relazione soggetti che troppo spesso hanno lavorato separatamente.

È qui che la legalità entra nel discorso non come cornice, ma come condizione necessaria dello sviluppo, insieme alla capacità di fare rete, creare partenariati e offrire opportunità a chi rischia di restare fuori dai processi economici. Palazzo Carmelo, quindi, non sarà soltanto una sede ma dovrà diventare il punto da cui misurare se “Incubatore Comune” riuscirà davvero a trasformare cultura e impresa in occasioni concrete per la Terra Vecchia e per il resto della città.



Pubblicato il 15 Settembre 2026