Pellacani cinquina d’oro agli Europei, trionfa con Pizzini nel sincro dal trampolino

(Adnkronos) – Quinto oro da record per Chiara Pellacani agli Europei di tuffi di Parigi 2026. L'atleta romana in coppia con Elisa Pizzini ha trionfato nella gara dal trampolino 3 metri sincro donne. Le azzurre hanno conquistato il titolo con una finale perfetta con 308.07 punti davanti a Ucraina e Germania. Per Pellacani arriva così il quinto oro su cinque gare della rassegna parigina, dopo i successi nel team event, nel sincro misto con Matteo Santoro, dal metro e nel trampolino 3 metri individuale per un Europeo da record. Una cinquina mai realizzata da nessuno agli Europei. Le azzurre si prendono lo scettro del vecchio continente davanti alle ucraine Kseniia Bochek e Diana Karnafel con 278.40 che all'ultimo salto superano le tedesche Lena Hentschell e Jette Muller, terzo con 274.59. L’Italia torna sul gradino più alto del podio europeo nel trampolino 3 metri sincro femminile dopo l’oro di Glasgow 2018 conquistato dalla stessa Pellacani ed Elena Bertocchi. La spedizione tricolore si aggiudica il medagliere della specialità con cinque ori, un argento e un bronzo.

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Pubblicato il 6 Agosto 2026