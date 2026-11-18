(Adnkronos) – “Un’ora al giorno, 420 minuti a settimana”. È il tempo di attività fisica raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a bambini e adolescenti per crescere in salute. Un target che in Italia riesce a centrare meno di 1 adolescente su 10. “Soltanto il 9% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni raggiunge almeno 60 minuti di movimento in tutti e 7 i giorni della settimana, contro una media mondiale del 14%”. Lo sottolinea la Società italiana di pediatria (Sip) che – in vista del 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – richiama l’allarme globale lanciato dall’Oms sulla sedentarietà dei teenager: in 15 anni i livelli di attività fisica sono rimasti sostanzialmente invariati e nessun Paese è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo internazionale di ridurre del 15% l’inattività fisica entro il 2030, ha avvertito nelle scorse settimane l’agenzia ginevrina. Bisogna “rimettere il movimento al centro della vita dei ragazzi”, è l’appello dei pediatri per la salute delle nuove generazioni, “in un contesto segnato dalla diffusione di sovrappeso e obesità, dall’aumento del tempo trascorso davanti agli schermi e da un crescente disagio psicologico tra bambini e adolescenti”.

“Il movimento non è un’attività accessoria nella vita di un bambino, ma una componente fondamentale della sua salute e del suo sviluppo – afferma il presidente Sip, Rino Agostiniani – In un’epoca in cui il tempo davanti agli schermi occupa una parte sempre più importante delle giornate, dobbiamo restituire ai bambini e agli adolescenti occasioni concrete per muoversi, giocare e stare insieme. Muoversi significa prendersi cura non soltanto della salute fisica, ma anche del benessere psicologico, della qualità del sonno e delle relazioni con gli altri”.

Secondo le nuove stime dell’Oms – ricorda la Sip – circa 240 milioni di adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, 1 su 4, non raggiungono i 60 minuti di attività fisica nemmeno in un giorno della settimana. In media, i ragazzi arrivano a questa soglia soltanto 2,7 giorni su 7, e appena il 14% la raggiunge quotidianamente. A muoversi meno sono soprattutto le ragazze: a livello mondiale il 28% non raggiunge un’ora di attività fisica in nessun giorno della settimana, contro il 22% dei ragazzi. Soltanto l’11% delle adolescenti raggiunge la soglia tutti i giorni, rispetto al 17% dei coetanei maschi. “L’Italia è indietro anche rispetto a diversi Paesi europei: meno di 1 adolescente su 10 raggiunge il traguardo quotidiano, contro quasi 3 su 10 in Finlandia (28%). Nel Regno Unito la percentuale è del 17%, in Germania del 13% e in Francia dell’11%”, osservano i pediatri. I dati, elaborati dall’Oms insieme a un gruppo internazionale di ricercatori e pubblicati su ‘The Lancet Global Health’, si basano su 389 indagini condotte in 140 Paesi, che hanno coinvolto oltre 3,2 milioni di adolescenti.

Ma che cosa significa, concretamente, un’ora di attività fisica al giorno? “Non necessariamente un allenamento in palestra o una partita su un campo sportivo”, chiarisce la Sip. “Per raggiungere il tempo raccomandato dall’Oms contano anche i movimenti della vita quotidiana: andare a scuola a piedi a passo sostenuto, spostarsi in bicicletta, correre, giocare all’aperto. Attività che possono essere distribuite in diversi momenti della giornata”. E che producono “benefici ampiamente documentati”: il movimento “favorisce lo sviluppo di ossa e muscoli, protegge la salute cardiovascolare e metabolica, migliora l’attenzione e le capacità cognitive. Può inoltre contribuire a ridurre i sintomi di ansia e depressione”. Non solo. Il gioco e lo sport rappresentano anche “occasioni preziose per sviluppare autonomia, imparare a collaborare e costruire relazioni con i coetanei”.

“L’allarme dell’Oms richiama anche le responsabilità degli adulti e delle istituzioni. La possibilità di muoversi dipende dagli ambienti in cui bambini e adolescenti vivono: dalla presenza di spazi verdi e impianti accessibili, dalla sicurezza delle strade e dei percorsi casa-scuola, dalle opportunità offerte dalla scuola e dalle condizioni economiche delle famiglie”, evidenziano i pediatri. “Non possiamo chiedere ai ragazzi di muoversi di più senza creare le condizioni perché possano farlo – ammonisce Agostiniani – Servono anche città più a misura di bambino, scuole che valorizzino il movimento, spazi sicuri per giocare e praticare sport, opportunità accessibili a tutti. Ma serve anche un cambiamento nelle abitudini quotidiane delle famiglie. L’obiettivo non è trasformare ogni bambino in un atleta, ma fare in modo che il movimento torni a essere una parte naturale della crescita”.

È in questa direzione che si inserisce il percorso di collaborazione avviato dalla Società italiana di pediatria con il Coni e la Fimp (Federazione italiana medici pediatri), per promuovere l’attività fisica e contrastare la sedentarietà fin dall’infanzia, valorizzando il ruolo dello sport e dei pediatri nella diffusione di stili di vita salutari. “Un’ora al giorno, 420 minuti a settimana: non un traguardo riservato agli sportivi, ma un investimento quotidiano nella salute di bambini e adolescenti”, chiosano i pediatri.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026