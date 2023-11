Pedesubappenninica, appaltati i primi 50 milioni di euro

È stato esperito il bando per la gara d’appalto dei primi 50 milioni di euro per i lavori di completamento della Pedesubappenninica. Lo annuncia un entusiasta Nicola Gatta, sindaco di Candela, che a febbraio dello scorso anno, quando era alla guida dell’amministrazione provinciale di Foggia, ottenne un risultato storico per la Capitanata, perché s’impegnò fattivamente affinché con delibera del CIPESS fossero assegnati i primi 50 milioni di euro per i lavori di completamento di quella che è nota come Strada Regionale, che si estende da Candela a Poggio Imperiale. Un risultato che non si otteneva da ben 40 anni. Il bando riguarda un tratto che interesserà i territori di Bovino, Orsara e Troia della SR1 Pedesubappenninica.

“È un segno che si è lavorato bene – ha commentato Nicola Gatta – e che si è seminato nel migliore dei modi. Adesso la Capitanata raccoglie i frutti di un grande e proficuo impegno. Mi congratulo con la tecnostruttura della Provincia di Foggia, con a capo l’architetto Angelo Iannotta, per il grande lavoro svolto in questi mesi.

La ‘R1’ – continua Gatta – rappresenta una grande opportunità di sviluppo per l’intero territorio e sarà in grado di togliere dall’isolamento tanti comuni dell’area interna che oggi rischiano lo spopolamento, ed è proprio per questo che ho lavorato tanto per reperire i fondi necessari. L’appalto dei lavori è un importante segnale di speranza per i Monti Dauni, un territorio bellissimo che deve guardare al futuro”.



Pubblicato il 1 Novembre 2023