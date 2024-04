Pechino Express, stasera mix di coppie per l’ultima tappa in Laos

(Adnkronos) – Nuova tappa stasera per il viaggio tanto affascinante quanto estenuante lungo la Rotta del Dragone di Pechino Express. La puntata di oggi, giovedì 11 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, sarà destinata a sconvolgere per sempre gli equilibri delle coppie in gara. Per lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, sotto l’attenta regia di Costantino Della Gherardesca e dell’inviato Fru, è arrivato il momento del giro di boa con l’ultima corsa nel Laos: 420 chilometri, da Luang Prabang al traguardo finale di Vientiane, dove le coppie ancora in gara potranno mettere in tasca il preziosissimo biglietto per lo Sri Lanka, terzo e ultimo Paese di questa avventura. Per le sei coppie ancora in gara – Fabio ed Eleonora Caressa, “I Caressa”, Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina” e Megan Ria e Maddalena Svevi “Le Ballerine” – sarà una tappa intensissima, piena di colpi di scena.

La prima sorpresa Costantino e Fru la regaleranno già alla partenza, quando le coppie verranno mischiate: ciò porterà ciascun viaggiatore a perdere il suo punto di riferimento più importante, il proprio compagno di avventura, e di conseguenza a dover dimostrare di poter dare il massimo anche lontano dalla rispettiva metà. Con le nuove formazioni, i concorrenti dovranno affrontare diverse prove intermedie, rese ancor più difficili anche dal dover testare la sintonia delle nuove coppie. Il percorso della sesta tappa proseguirà con location mozzafiato e imprevedibili sorprese, e il campo dei partecipanti si arricchirà di una nuova coppia, quella dei "Lumaconi" composta da Maria Rosa Petolicchio e Dario Vergassola, già protagonista – senza molto successo – della scorsa edizione di Pechino Express. Il loro ruolo, per le coppie in gara, sarà totalmente imprevedibile, quasi quanto l'arrivo della prova più temuta di tutto il viaggio, quella dei Sette Mostri: davanti alle coppie ci sarà l'odiatissima ruota con sette alimenti molto lontani dalle nostre abitudini culinarie ma pienamente inseriti nella tradizione locale, e tutti dovranno svuotare i propri piatti prima di percorrere gli ultimi chilometri. Solo così potranno arrivare finalmente al traguardo di tappa, dove l'ultima parola spetterà come sempre alla busta nera di Pechino Express, che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante, quello per lo Sri Lanka?



