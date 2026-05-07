Pechino Express, è tempo di semifinale: chi otterrà il pass per l’ultima tappa?

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Nona e penultima tappa di Pechino Express. Oggi, giovedì 7 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, andrà in onda la semifinale che non concederà seconde possibilità ai viaggiatori. Nei 627 chilometri che separano la metropoli di Tokyo dall’antica capitale Nara dovranno dare il tutto per tutto per conquistare l’accesso all’attesissima Finale della prossima settimana. Come sempre a guidarli ci sarà il conduttore Costantino della Gherardesca, per la prima volta insieme all’inviato per il Giappone Guido Meda, voce della MotoGP e capo dei motori di Sky Sport nonché, per l’occasione, anche malus di puntata con la divertente 'Asciugona Flag'. Per le ultime quattro coppie rimaste in gara – Chanel Totti e Filippo Laurino 'I Raccomandati', Jo Squillo e Michelle Masullo 'Le Dj', Fiona May e Patrick Stevens 'I Veloci' e Candelaria e Camila Solórzano 'Le Albiceleste' – strategia, resistenza e sangue freddo saranno fondamentali per ottenere un posto nell’ultima corsa dello show. Dopo aver attraversato le isole dell’Indonesia e le città imperiali della Cina, il penultimo gong della stagione risuonerà nella capitale Tokyo dove, fra treni ipersonici e missioni improbabili, le coppie si confronteranno con una realtà nuova. E tra le missioni che incontreranno in terra nipponica, i viaggiatori si tufferanno nell’iconica e leggendaria tv giapponese con i suoi giochi coloratissimi e surreali, che avranno una telecronaca d’eccezione, quella della Gialappa’s Band. Il percorso della tappa numero 9, poi, si snoderà attraverso gli scenari unici della terra del Sol Levante, che alternano iper-modernità a tradizione zen: i viaggiatori passeranno per Nagoya, dove la prima coppia a firmare il Libro Rosso otterrà una posizione in più nella classifica finale, decisiva a questo punto della gara; poi giungeranno al suggestivo parco di Nara per saltare sul Tappeto Rosso più importante della stagione. Come da tradizione, infine, a un solo passo dall’ultimo capitolo, sarà la busta nera a scrivere le sorti delle coppie a rischio eliminazione, decretando se la semifinale sarà una tappa eliminatoria o meno. Ogni momento potrà cambiare le sorti della gara, tra ostacoli imprevisti e ribaltamenti improvvisi, che avvicineranno – o allontaneranno – i viaggiatori al traguardo più ambito. Chi riuscirà a staccare il pass per l’ultima tappa e a contendersi così la vittoria nell’attesissima Finale di Pechino Express della prossima settimana?



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Pubblicato il 7 Maggio 2026