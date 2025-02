Pechino Express 2025, svelata la data di uscita: tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) – La nuova edizione di Pechino Express 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, partirà da giovedì 6 marzo. L'avventura che porterà i concorrenti 'Fino al tetto del mondo' come recita il claim, sarà guidata e condotta da Costantino della Gherardesca e Fru. Il 'capitano' Costantino della Gherardesca, insieme al suo inviato speciale Fru, dimostrano di essersi già adattati perfettamente alle abitudini e – soprattutto – agli idiomi locali di Filippine, Thailandia e Nepal, le destinazioni della nuova edizione di 'Pechino Express'.

Le coppie capiranno il senso di questo viaggio indimenticabile solo vivendolo, e più riusciranno ad adattarsi alle usanze del luogo, e ai relativi impensabili imprevisti che li attendono, più memorabile sarà per loro questa avventura nella produzione Sky Original prodotta da Banijay Italia. Ai nastri di partenza ci sono i Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo, gli Spettacolari Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo, le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà, i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, le Sorelle Samanta e Debora Togni. Riusciranno i viaggiatori a immergersi completamente nelle abitudini delle popolazioni locali? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Febbraio 2025