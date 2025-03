Pechino Express 2025, stasera 27 marzo: la tappa in Thailandia

(Adnkronos) – Prosegue il percorso di Pechino Express 2025. Lasciate le Filippine, il viaggio riparte in Thailandia, Paese ricco di spiritualità, natura e colori, definito la 'Terra della libertà', dove templi maestosi si alternano a città modernissime. Stasera, giovedì 27 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i viaggiatori riprenderanno il loro cammino da una nuova incredibile e lunghissima tappa, pronti a percorrere i 450 chilometri che dividono la città di Khon Kaen dal traguardo di puntata fissato a Phitsanulok.

Dopo la seconda eliminazione di questa stagione, ai nastri di partenza della quarta tappa, la prima in Thailandia, ci sono: Jury Chechi e Antonio Rossi, i 'Medagliati', poi i 'Complici' Dolcenera e Gigi Campanile, i 'Cineasti' Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli 'Estetici' Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le 'Sorelle' Samanta e Debora Togni, i 'Magici' Jey e Checco Lillo, infine le 'Atlantiche' Ivana Mrazova e Giaele De Donà. I viaggiatori – stasera, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – cominceranno la loro corsa senza sosta dalla città di Khon Kaen, una delle più grandi della Thailandia, con l’obiettivo di raggiungere le colline di Khek Noi, dove le prime tre coppie che arriveranno al Libro Rosso si qualificheranno per la prima Prova Immunità; a seguire, dritti fino alla città di Phitsanlulok, traguardo di puntata e sede del Tappeto Rosso. Le coppie, come da tradizione provviste solamente di una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, si lanceranno in una corsa infinita tra nuovi ostacoli e rivalità ormai sempre più evidenti: viste le prime tre infuocatissime corse, ai nastri di partenza tutte e 7 le coppie saranno più agguerrite che mai. Potranno proseguire il loro cammino tutti i viaggiatori o qualcuno dovrà fare le valigie per tornare a casa? —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Marzo 2025