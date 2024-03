Pechino Express 2024 al via stasera, concorrenti e coppie: itinerario e dove vederlo

(Adnkronos) – Prende il via oggi, giovedì 7 marzo, Pechino Express 2024 prende il via giovedì 7 marzo. Il viaggio di quest’anno condurrà le coppie tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, inviato speciale Fru dei The Jackal. In gara, per il travel reality su Sky e Now, I CARESSA – Fabio ed Eleonora Caressa, I PASTICCIERI – Damiano e Massimiliano Carrara; I FRATM – Artem e Antonio Orefice; I ROMAGNOLI – Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi; I BRILLANTI – Nancy Brilli e Pierluigi Iorio; I GIGANTI – Kristian Ghedina e Francesca Piccinini; LE AMICHE – Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo; ITALIA ARGENTINA – Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. L’itinerario si svilupperà in dieci puntate e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos, fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. Le coppie in gioco, negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata, le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di 'Pechino Express' e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima. Si esploreranno luoghi geograficamente lontani e si coinvolgeranno popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco saranno intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Al via da oggi alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2024