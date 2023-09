Pechino Express 2023, oggi 12 settembre in onda seconda puntata su TV8

(Adnkronos) – In onda oggi martedì 12 settembre su TV8 la seconda puntata di Pechino Express 2023 – La via delle Indie che si apre nella città di Kolhapur. Il cast è ancora al completo. sono 9 le coppie in gara, ma una verrà eliminata alla fine delle prove. Ma qui le coppie affrontano la prima sfida: preparare lo snack tradizionale mattutino per i lottatori di Kushti chiamato thandai. Preparato lo snack, i viaggiatori dovranno mettersi alla ricerca della mappa situata nell'arena dove i lottatori si allenano. Tutte le coppie riescono a trovare il prezioso oggetto e si rimettono subito in viaggio verso la città Govinda Koppa, dove affronteranno la prossima sfida. Prima di raggiungere la città, Enzo Miccio comunica ai viaggiatori che la notte si avvicina e che è arrivato il momento di trovare un riparo per la notte. Il giorno successivo, i viaggiatori si trovano ad affrontare una sfida decisamente insolita: modellare il letame di mucca e farlo seccare su una parete. Italo americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), Mamma e Figlio (Martina Colombari e Achille Costacurta) e Novelli Sposi (Federica Pellegrini e Matteo Giunta) sono i primi ad arrivare al libro rosso e si sfidano nella prova immunità vinta dagli Italoamericani. Per loro un 'importante vantaggio: viaggiare comodi verso la tappa successiva. Achille Costacurta ha invece un malore ed è costretto a fermarsi per recuperare le forze. Le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) e gli Avvocati (Alessandra Demichelis e Lara Picardi) sono in testa, ma quest’ultimi vengono depistati proprio dalle Mediterranee che arrivano per prime al tappeto rosso, vincendo la seconda tappa di Pechino Express. Istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero) e Ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola) sono a rischio eliminazione e le Mediterranee devono scegliere chi dovrà interrompere il viaggio. Prima di scegliere la coppia da eliminare, gli Avvocati accusano le vincitrici di aver approfittato del bonus degli Italo americani per arrivare prima ad Hampi. Le accuse vengono smentite proprio dai conduttori Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, che fanno riprendere subito la gara. Gli Ipocondriaci invece devono abbandonare per sempre Pechino Express. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Settembre 2023