Pd, il congresso non è ancora iniziato ma già volano gli stracci

L’iter congressuale del partito di Enrico Letta non è ancora iniziato e nella nostra regione (e, forse, non solo in questa!) già volano gli stracci tra alcuni esponenti dei dem. Infatti, alle allusioni del segretario del Pd pugliese, Marco Lacarra, sul mancato sostegno al partito, alle politiche del 25 settembre scorso, da parte del consigliere regionale barlettano Ruggiero Mennea, quest’ultimo ha prontamente replicato: “Rispetto alle mie considerazioni basate su dati di fatto, l’ex segretario regionale Marco Lacarra invece di rispondere con ragionamenti e opinioni costruttive, strutturate in un pensiero che possa anche vagamente definirsi politico, si limita ad allusioni ed illazioni di bassa macelleria”. “E’ singolare – ha proseguito Mennea – che Lacarra pensi ancora di avere un ruolo e di volerlo esercitare sulla base della lealtà, del rispetto e di una concezione nuova ed inclusiva del partito”, poiché – secondo il consigliere regionale dem – trattasi di i concetti sconosciuti a Lacarra, per quanto da lui “visto fino ad oggi”. Infatti, ha rilevato poi Mennea, Lacarra “dopo essersi reso responsabile dell’annullamento di un congresso, avendo proposto l’approvazione di un Regolamento anti-statutario, ha lavorato esclusivamente per garantire a sé stesso la ricandidatura al Parlamento, con il risultato che il Pd si è dimostrato in Puglia non attrattivo ed ha conseguito uno dei risultati più negativi della storia del nostro partito”. Quindi, per il consigliere dem della Bat, Lacarra “dovrebbe fare autocritica prima di giudicare l’atteggiamento degli altri, e soprattutto dei tanti circoli che faticosamente e senza una guida superiore hanno mantenuto in vita il Pd nei Comuni della Puglia”. Invece, per Mennea, “lo spasmodico attaccamento” di Lacarra “alla poltrona di segretario regionale prima, e di Parlamentare poi, hanno prodotto una totale assenza di organismi dirigenti collegiali del Pd in Puglia, che lo hanno di conseguenza reso un partito autoreferenziale, che non prende posizione su nulla, che non si interfaccia con gli amministratori regionali e locali e che è servito solo per posizionare un po’ di parenti ed amici nelle Istituzioni”. Prova di ciò, per Mennea, è stata la composizione delle liste pugliesi di candidati al Parlamento. Una composizione disastrosa che – a detta sempre dello stesso Mennea – “ha escluso completamente tutte le donne” e il ricorso, da lui presentato “esclusivamente per senso di appartenenza al partito e non per velleità personali, è stato ignorato perché il suo accoglimento avrebbe causato l’annullamento di tutte le liste in tutta Italia”. Perciò, Mennea ha concluso la sua replica di fuoco a Lacarra affermando: “se è vero che quando si tocca il fondo si può solo risalire, allora questo congresso può essere un’occasione irripetibile per rendere davvero il Pd inclusivo, contendibile, rispettoso di tutti gli iscritti e della pluralità delle posizioni politiche e ‘votabile’, sotto la guida di donne e di uomini che condividono e rispettano tali valori e che pensano al bene dei cittadini prima ancora che ai propri interessi personali. In caso contrario, saremo costretti ad una lenta agonia e ad una fine ingloriosa”. Come dire che finora il Pd pugliese è stato nelle mani di chi ha privilegiato gli interessi personali a quelli di partito e, quindi, della collettività. E se il consigliere dem Mennea della Bat si è limitato a polemizzare con Lacarra, i suoi colleghi regionali di Brindisi e Lecce, rispettivamente Fabiano Amato e Loredana Capone, hanno invece avuto da ridire su quanto è stato proposto a Roma, nella direzione nazionale del Pd svoltasi ieri, per fissare le tappe del prossimo congresso dei Dem. Infatti, Amati insieme a una collega della Regione Marche, Manuela Bora, ha affermato: “La proposta di Letta non va”, proponendo di fare subito primarie apertissime su persone e idee, per conquistare elettori e perdere un po’ di dirigenti”, poiché per Amati e Bora è tempo “di espellere l’ipocrisia delle ‘diverse sensibilità’ da tenere assieme col bilancino, oppure il PD non vincerà mai più” alle politiche. Infatti, secondo i due esponenti regionali di Puglia e Marche del Pd, “il percorso per il congresso proposto in direzione sembra costruito per galleggiare, per fare una gincana aperta a notabili e notabilesse”. Però – hanno avvertito Amati e Bora – “in politica galleggiare equivale ad affondare” ed il Pd – secondo gli stessi – sta “camminando verso il precipizio di un congresso a misura della sinistra dell’alta società, elitaria e patinata, forte nei salotti buoni dei garantiti ma con argomenti astrusi o irrilevanti per la maggior parte degli italiani”. Per cui la loro proposta è di procedere “con l’elezione immediata di un Comitato costituente nazionale per la gestione politica delle operazioni congressuali, comprese le modifiche statutarie per primarie apertissime e senza pre-selezioni, e poi la parola agli elettori per scegliere il segretario e un programma chiaro e di valore”. Infatti, hanno concluso Amati e Bora: “Non è più il tempo di riproporre meccanismi a ostacoli di tradizione balcanica per tergiversare, magari per far rientrare vecchi fuoriusciti, controllare tutti i passaggi e non avere sorprese”, in quanto “la politica non è niente se rinuncia a sorprendere ed entusiasmare”. Ed essi “non vogliamo essere complici di tanto grigiore.” A chiedere un’accelerata per i tempi di svolgimento del congresso dei Dem è stata anche il presidente dell’Assemblea pugliese, Loredana Capone, che nel suo intervento romano in direzione ha, tra l’altro, dichiarato: “Ci lasciamo dietro un cumulo di disastri a cui abbiamo contribuito e da cui dobbiamo trarre insegnamento. Ma dobbiamo fare presto, affrontare le questioni in modo serio e approfondito, farlo con la determinazione necessaria e l’entusiasmo delle sfide nuove che puntano a fare stare meglio le persone”. “Abbiamo già perso un mese” – ha rilevato Capone. Ossia, “un tempo prezioso che – per il presidente del Consiglio regionale pugliese – ha consentito al centrodestra di godersi la luna di miele”. Per Capone il Pd deve tornare ad essere il partito delle persone, delle donne, dei giovani, del lavoro e del Mezzogiorno. Priorità, queste, che – per Capone – il partito di Letta “deve affrontare a pena di non definirsi più democratico”. Ma sono soltanto queste le priorità del Pd per poter essere effettivamente un partito di centrosinistra e, quindi, riformista e progressista? Interrogativo, questo, che ormai si pongono in molti da tempo all’interno dello stesso Pd e che finora, però, non sono riusciti a darsi ancora una risposta. Sperano forse di averla dal prossimo congresso. Per intanto a volare sono solo gli “stracci”. E questo è solo l’inizio!

Giuseppe Palella

Condividi sui Social!