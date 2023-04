Pd, Chinnici lascia e passa nel Ppe con Forza Italia: “Schlein troppo a sinistra”

(Adnkronos) – "Io ero una indipendente, lo sono e lo sarò sempre e così ho deciso di aderire al Ppe, nella delegazione di Forza Italia". Lo dice l'eurodeputata Caterina Chinnici, eletta con il Pd. Nell'ultimo periodo "mi sono sentita sempre più a disagio. Mi sono spesso trovata a condividere il mio lavoro e impegno con i colleghi del Ppe, con cui ho anche ottimi rapporti personali, che non con quelli del mio gruppo", spiega. "Conosco Elly da tanto, ne apprezzo l'autenticità dell'impegno. Ma su alcuni temi abbiamo visioni diverse, e inoltre il gruppo dei Socialisti e democratici nel tempo si è spostato sempre più a sinistra. Troppo, per me", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Aprile 2023