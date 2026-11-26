Paziente cardio-nefro-metabolico, La Placa (Regione Sicilia): “Più prevenzione e cure integrate sul

“L’obiettivo della Regione siciliana è rafforzare la presa in carico sul territorio attraverso una medicina sempre più proattiva, quindi non aspettare la comparsa della complicanza, ma individuare precocemente i pazienti a rischio, monitorarne le condizioni, verificare l’aderenza alle terapie e intervenire sulla prevenzione”. Lo ha detto Francesco La Placa, responsabile della programmazione territoriale della Regione siciliana, a margine del tavolo clinico-istituzionale “Gestione integrata del paziente cardio-nefro-metabolico”, svoltosi a Palermo, a Palazzo dei Normanni, organizzato da Summeet con il contributo non condizionante di Bayer.



Pubblicato il 26 Novembre 2026