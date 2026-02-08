Paura per Vonn, caduta rovinosa in discesa Milano Cortina

(Adnkronos) –

Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta rovinosamente. Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa 12 secondi di gara è andata in rotazione nel primo salto ed è caduta. L'americana ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Vonn, soccorsa in pista, ha urlato per il dolore dopo l'incidente. Si teme un nuovo grave infortunio.

Pubblicato il 8 Febbraio 2026