Paura per Vonn, caduta rovinosa in discesa Milano Cortina

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Paura per Lindsey Vonn, protagonista di una rovinosa caduta nella discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi domenica 8 febbraio. La 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nella prima fase della gara ed è caduta rovinosamente. Vonn, scesa con il pettorale numero 13, dopo circa 12 secondi di gara è andata in rotazione nel primo salto ed è caduta. L'americana ha preso il via nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a pochi giorni dall'inizio dei Giochi. Vonn, soccorsa in pista, ha urlato per il dolore dopo l'incidente. Si teme un nuovo grave infortunio. 
Pubblicato il 8 Febbraio 2026

