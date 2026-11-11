Paura per Robert Sanchez, Ferrari distrutta dopo un violento schianto al Nürburgring: portiere illeso

(Adnkronos) – Momenti di paura per Robert Sanchez, protagonista di un incidente automobilistico sul celebre circuito del Nürburgring, in Germania. Il portiere spagnolo, attualmente in prestito al Como dal Chelsea, si trovava alla guida di una Ferrari 488 Challenge Evo quando, durante una sessione in pista, ha perso il controllo della vettura finendo violentemente contro le barriere di protezione. L’impatto, avvenuto lunedì intorno alle 14:30, sarebbe stato particolarmente violento. Secondo le prime ricostruzioni, la Ferrari avrebbe raggiunto le protezioni a una velocità di oltre 100 km/h. Le conseguenze per la vettura sono state devastanti: la parte anteriore è rimasta pesantemente compromessa, con danni che avrebbero interessato gran parte della carrozzeria. Il valore dell’auto si aggirerebbe intorno alle 300mila sterline.

Per fortuna, nonostante la violenza della collisione e le condizioni della Ferrari, Sanchez è riuscito ad abbandonare autonomamente l’abitacolo. Il giocatore non avrebbe riportato ferite e non sarebbero state segnalate conseguenze fisiche per il portiere. Il teatro dell’incidente è uno dei circuiti più iconici e impegnativi dell’intero panorama automobilistico. Il Nürburgring, conosciuto anche per le sue difficoltà tecniche e per i rischi legati alla velocità, porta con sé una lunga storia di episodi drammatici. Tra questi resta indelebile quello del 1976, quando Niki Lauda fu protagonista di un terribile schianto durante il Gran Premio di Germania di Formula 1.

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Pubblicato il 11 Novembre 2026